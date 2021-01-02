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الصحة الإيرانية تنفي وصول شحنة لقاحات كورونا إلى طهران

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الصحة الإيرانية تنفي وصول شحنة لقاحات كورونا إلى طهران الصحة الإيرانية تنفي وصول شحنة لقاحات كورونا إلى طهران

مصراوي Masrawy

08:52 ص السبت 02 يناير 2021

طهران- (أ ش أ):
نفت وزارة الصحة الإيرانية اليوم / السبت / الأنباء المتداولة عن وصول شحنة لقاحات كورونا إلى البلاد، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه أعداد الاصابات إلى نحو 1231429، والوفيات 55337.

ونفى أمين جمعية الهلال الأحمر الإيراني والمتحدث باسمها، محمد حسن قوسيان مقدم - حسبما نقلت قناة ( اليوم) الاخبارية - الأنباء عن نقل أول شحنة من لقاح كورونا من كوريا الجنوبية إلى البلاد.

وقال قوسيان مقدم إن "وسيلة إعلام أجنبية ادعت أن طائرة شحن من طراز( بوينج 281-747 اف) تابعة لشركة "فارس إير قشم" نقلت أول شحنة من لقاح كورونا إلى إيران كانت قد اشترتها جمعية الهلال الأحمر الإيراني من كوريا الجنوبية"، موضحا أن "التخطيط للموافقة على اللقاح وشرائه، يقع على عاتق وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي" .​

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مصراوي Masrawy

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