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زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب داغستان

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زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب داغستان زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب داغستان

مصراوي Masrawy

08:29 ص السبت 02 يناير 2021

موسكو- (أ ش أ):
ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي-المتوسطي (EMSC)، أن زلزالا بقوة 4.6 درجة ضرب داغستان الليلة الماضية.

وأشار المركز - حسبما نقلت قناة ( اليوم) اليوم السبت - إلى أنه تم رصد هذه الهزات الأرضية، في الساعة الواحدة و5 دقائق ليلا بتوقيت UTC (الساعة الرابعة و5 دقائق من صباح اليوم بتوقيت موسكو).

ووقع مركز الزلزال، على بعد 21 كيلومترا شمال غربي مدينة داغستان لاوار و12 كيلومترا شمال غربي ديربنت.

ولفت المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 10 كيلومترات.. ولم ترد أية معلومات عن وقوق أضرار أو إصابات حتى الآن.​

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