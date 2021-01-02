حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. وغلق طريق السويس أمام حركة المرور

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مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

56 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 721 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 112826 حالة حتى اليوم.

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بسبب الشبورة.. غلق طريق السويس امام حركة المرور

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق السويس امام حركة المرور لوجود شبورة.

واهابت الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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عمرو موسى لـ"مصراوي": أصيبت بكورونا منذ 4 أيام وأخضع للعزل المنزلي

كشف عمرو موسى الأمين الأسبق لجامعة الدول العربية، عن إصابته بفيروس كورونا قبل أربعة أيام، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه يخضع للعزل المنزلي.

وقال موسى، إنه يواصل العلاج من خلال بروتوكول العلاج المعتمد للفيروس، مطالبًا محبيه بالدعء له للخروج من تلك الأزمة.

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محمد بهاء أبوشقة: مصر لن تسلم أيًا من مواطنيها في قضية ريجيني

قال الدكتور محمد بهاء أبوشقة، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، أن الادعاءات الإيطالية بتورط رجال أمن في قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني مخالفة للمنطق ولا يوجد دليل واحد على تورط الأمن المصري في تلك الحادثة.

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بارد ليلًا وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت (بيان رسمي)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس السبت 2 يناير، معتدلًا على القاهرة والوجه البحري نهارًا والرياح معتدلة مع تكون شبورة مائية صباحًا، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

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وائل الابراشي: كورونا التهم جزء من رئتي وحالتي بدأت في التحسن

نقل الإعلامي عمرو أديب، رسالة من الإعلامي وائل الإبراشي، والمتواجد حاليًا في المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال الابراشي في رسالته، عبر برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: "نُقلت في سيارة إسعاف وانا وفى حالة حرجة وتمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من رئتاي، والآن حالتي بدأت في التحسن تتحسن بالرغم صعوبة الحالة، وممنوع من الحديث".

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قتلى وجرحى من المدنيين في قصف صاروخي غربي اليمن

سقط قتلى وجرحى من المدنيين، مساء الجمعة، إثر قصف مدفعي بجانب صالة أعراس بمدينة الحديدة، غربي اليمن.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب سبعة آخرون، إثر قصف مدفعي من شارع الخمسين الخاضع لسيطرة الحوثيين باتجاه صالة أعراس بشارع المطار.

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الجارديان: استمرار إغلاق جميع المدارس الابتدائية في لندن

أفادت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الجمعة، بأن جميع المدارس الابتدائية في لندن ستغلق أبوابها مع بداية الفصل الدراسي الجديد بعد ضغوط من السلطات المحلية، وذلك وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

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إصابة 21 شخصا جراء حريق في مبنى سكني بألمانيا

أصيب 21 شخصا في حريق شب بمبنى سكني في ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية ، وكانت معظم الإصابات بسبب استنشاق الدخان.

وذكرت الشرطة أن الإصابات غير مهددة للحياة إلا أن أحد الأشخاص أصيب بجروح خطيرة.

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إغلاق السجون المحلية بالولايات المتحدة لاحتواء انتشار كورونا

أعلن مسئولون أمريكيون إغلاق سجون الولايات الأمريكية المختلفة ونقل السجناء لأماكن أخرى بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا "كوفيدـ 19".

وذكر هؤلاء المسئولون، في تصريحات نشرت اليوم الجمعة، أن هذا يأتي بعد أن تبين أن هناك سجونا في ولايات مختلفة من كاليفورنيا إلى ميزوري إلى بنسلفانيا شهدت إصابات مسئولين بها بالفيروس وما عادوا قادرين على العمل، وهو ما أدى لإصدار التعليمات بإغلاق بعض المنشآت الإصلاحية باعتباره السبيل الوحيد للحفاظ على تأمين السجناء وسلامتهم.

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