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​اليوم افتتاح المشروع القومي لإنقاذ 29 تمثال للكباش في الأقصر

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​اليوم افتتاح المشروع القومي لإنقاذ 29 تمثال للكباش في الأقصر ​اليوم افتتاح المشروع القومي لإنقاذ 29 تمثال للكباش في الأقصر

مصراوي Masrawy

03:00 ص السبت 02 يناير 2021

تشهد منطقة معابد الكرنك زيارة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم السبت، لحضور احتفالية افتتاح المشروع القومي لإنقاذ 29 تمثالًا للكباش، عقب انتهاء ترميم التماثيل بالكامل وحمايتها من الدمار.

يأتي ذلك عقب نقل 4 تماثيل متواجدة خلف الصرح الأول بالمعبد لتزيين ميدان التحرير، تبين أن باقي التماثيل تعاني من ضرر ودمار كبير نتيجة سوء نقلها وتخزينها في تلك المنطقة من سبعينيات القرن الماضي، وقت افتتاح عروض الصوت والضوء في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتقرر ترميمها وحمايتها من الدمار.

ويقول صلاح الماسخ، مدير معابد الكرنك، إنه من المقرر أن يتم افتتاح أعمال ترميم التماثيل اليوم السبت، بحضور قيادات وزارة السياحة والآثار، والمجلس الأعلى للآثار، بعد أن بدأت الوزارة خلال الفترة الماضية في أعمال مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك بمدينة الأقصر، بعد نقل 4 تماثيل منها إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير.

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