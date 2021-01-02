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الأوقاف: اتقان الصنائع والحرف سبيل الأمم المتقدمة.. موضوع خطبة الجمعة القادم

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الأوقاف: اتقان الصنائع والحرف سبيل الأمم المتقدمة.. موضوع خطبة الجمعة القادم الأوقاف: اتقان الصنائع والحرف سبيل الأمم المتقدمة.. موضوع خطبة الجمعة القادم

مصراوي Masrawy

02:21 ص السبت 02 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:
حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، للحديث عن "إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن ديننا دين الإتقان في كل شيء، وأنه عني عناية بالغة بذلك، سواء في مجال الصناعة أم في مجال الحرف والمهن، ذلك أن الأمم لا يمكن أن تنهض أو تتقدم بلا إتقان، ودورنا أن نجعل الإتقان ثقافة المجتمع بأثره، بحيث يصير الإتقان هو الأصل في حياتنا وما عداه هو الشاذ الذي لا يقاس عليه و لا يمكن القبول به.

ودعا وزير الأوقاف، الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.​

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