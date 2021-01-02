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​​إعلاميو جنوب السودان يضيئون الشموع بالكنيسة المعلقة في أول أيام 2021

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​​إعلاميو جنوب السودان يضيئون الشموع بالكنيسة المعلقة في أول أيام 2021 ​​إعلاميو جنوب السودان يضيئون الشموع بالكنيسة المعلقة في أول أيام 2021

مصراوي Masrawy

02:00 ص السبت 02 يناير 2021

(أ ش أ):

نظم مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام، اليوم الجمعة، أول أيام العام الجديد زيارة لوفد الإعلاميين من دولة جنوب السودان إلى منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة.

وتأتي الزيارة ضمن البرنامج السياحي والترفيهي للدورة التدريبية المتخصصة لإعلاميي جنوب السودان التي ينظمها المركز.
وبدأت جولة المتدربين بزيارة مسجد عمرو بن العاص ثم الكنيسة المعلقة، واستمعوا إلى شرحٍ وافٍ عن تاريخها وأهم الأحداث التي شهدتها، وحرصوا على إضاءة الشموع في الكنيسة التي تعد أقدم كنيسة كاتدرائية في ، كما زاروا معبد بن عزرا اليهودي، والمتحف القبطي.

وتأتي الزيارة في إطار حرص مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة على تعريف المتدربين بأهم المعالم السياحية والتاريخية والدينية في مصر، إلى جانب تقديم المحاضرات النظرية والعملية في جميع المجالات الإعلامية.

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