أخبار عاجلة

كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف -
سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي -
بعد فوضى واشنطن واقتحام الكونجرس.. ترامب يدعو أنصاره للعودة إلى منازلهم -
نائب الرئيس الأمريكي يدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بمقر الكونجرس -
إيطاليا تسجل 548 وفاة جديدة و20331 إصابة بـ "كورونا" -
منها تحليل "pcr".. ننشر الأوراق المطلوبة للحصول على معاش شهيد للأطباء ضحايا كورونا -
ترامب عن العنف بواشنطن: هذا ما يحدث عندما ينتزع انتصار بالانتخابات بشكل غير رسمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قتلى وجرحى من المدنيين في قصف صاروخي غربي اليمن

Print
قتلى وجرحى من المدنيين في قصف صاروخي غربي اليمن قتلى وجرحى من المدنيين في قصف صاروخي غربي اليمن

مصراوي Masrawy

01:33 ص السبت 02 يناير 2021

صنعاء- (د ب أ):
سقط قتلى وجرحى من المدنيين، مساء الجمعة، إثر قصف مدفعي بجانب صالة أعراس بمدينة الحديدة، غربي اليمن.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب سبعة آخرون، إثر قصف مدفعي من شارع الخمسين الخاضع لسيطرة الحوثيين باتجاه صالة أعراس بشارع المطار.

وذكر الشهود أن القذيقة سقطت بجانب صالة الأعراس، مشيرين إلى أن جميع المتضريين كانوا من المارة.

في السياق ذاته، قالت قوات العمالقة التابعة للجيش اليمني، في بيان صحفي:"إن مليشيا الحوثي شنت قصفا مدفعيا على صالة المنصور(صالة للاعراس)، في شارع المطار، ما اسفر عن مقتل سبعة مدنيين بينهم خمسة نساء، وإصابة سبعة آخرين".

وذكر البيان أن "هذه الجريمة تأتي بعد أيام من استهداف المليشيات الحوثية مجمع إخوان ثابت التجاري، مما أدى إلى إصابة خمسة من عمال المصنع في المدينة ذاتها".
من جانبها، نفت جماعة أنصار الله الحوثية استهداف صالة الاعراس، متهمة من وصفتهم بـ" مرتزقة العدوان" في إشارة إلى قوات الجيش الحكومي، باستهدافها .

وقال نجيب القباطي، الناطق باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الجماعة: "أقدم مرتزقة العدوان باستهداف صالة أعراس في الحديدة ما أدى إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 7 آخرين بجراح خطيرة".

وأردف بالقول :"هذا الاستهداف والتصعيد والقصف للمناطق السكنية والأهداف المدنية مؤشر على استهتار التحالف ومرتزقته بحياة المدنيين و يعبر على مدى إصرار تحالف العدوان على قتل المدنيين الابرياء وعلى استمرار سكوت الامم المتحدة المتشدقة بحقوق الانسان والتي نحملها مسؤولية هذه الجرائم".

ويسيطر الحوثيون على معظم أجزاء مدينة الحديدة من بينها شارع الخمسين، فيما تسيطر قوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية على بعض أطراف المحافظة الساحلية التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الجانبين، منذ أكثر من خمس سنوات.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

شبكة عيون الإخبارية