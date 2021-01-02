​​الزراعة: توزيع بذور القطن قبل شهرين من الموسم لأول مرة

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة، قررت توزيع تقاوي بذرة القطن على مزارعي الصعيد قبل الموسم الزراعي بشهرين على الأقل.

وقال إبراهيم، اليوم الجمعة، لـ"مصراوي"، إنها المرة الأولى التي يتم فيها توزيع التقاوي المنتقاه من بذرة جيزة 95، مشيرًا إلى أن ذلك الإجراء جاء تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أنه سيبدأ التوزيع وتوفير التقاوي بداية من محصول القطن في الجمعيات الزراعية، قبل موسم الزراعة بوقت كافي جدًا، تماشيًا مع نهج الوزارة في توفير تقاوي منتقاة عالية الجودة والإنتاجية بأسعار مدعمة.

وأشار إبراهيم، إلى أن التجهيزات مستمرة وتم إبلاغ الجمعيات الزراعية لتوفير أماكن التخزين على الرغم من تداعيات فيروس كورونا مع التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية.