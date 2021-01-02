​​رئيس المحطات النووية لـ"مصراوي": محطة الضبعة تتميز بأعلى مستويات الأمان

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة محطات الطاقة النووية في مصر، إنه طبقًا للمستجدات والأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، انتهجت وزارة الكهرباء استراتيجية لتنويع مزيج التوليد الكهربي وعدم الاعتماد على مصدر واحد، لرفع درجات تأمين الإمداد بالكهرباء.

وأوضح الوكيل في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن مصر تتطلع إلى التوسع في مشاريع الطاقة، منوهًا إلى أن الطاقة النووية ستساهم جنبًا إلى جنب مع المصادر الأخرى التقليدية (فحم وبترول وغاز طبيعي) ومصادر الطاقة المتجددة (رياح وطاقة شمسية) في تقليل نسبة انبعاثات المواد المضرة للبيئة مثل ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت التي تنتج عن احتراق النّفط والفحم وما يسبّبه ذلك من مشاكل الاحتباس الحراري والمطر الحمضي وغيرهم.

وأكد الوكيل أنه لا يمكن حل هذه المشكلات إلا بالاعتماد والتنوع في استخدام مصادر توليد الكهرباء المختلفة من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، ولعل أبرزها الطاقة النووية باعتبارها طاقة أساسية حاليًا، إذ بدأت الدول الأوروبية تعيد ترتيب أوراقها وتبدأ في الاعتماد على الطاقة النووية، وأبرز تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت فعليًا في إنشاء مفاعلات نووية جديدة.

وأضاف أن الطاقة النووية تساهم في تقليل الانبعاثات المضرة للبيئة، حيث نجحت محطات الطاقة النووية تجنب انبعاث 700 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا في أوروبا. كما قامت محطات الطاقة النووية التي تعمل في روسيا بتجنب انبعاث 210 مليون طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وأوضح الوكيل أنه لا يمكن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فقط، حيث يرتبط إنتاج الطاقة المتجددة بأحوال الطقس وغيرها من العوامل الخارجية إضافة إلى تكلفة مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح العالية جدًا، ولا يمكن تشغيلها وتوقيفها بناء على الطلب من الكهرباء.

أما بالنسبة للطاقة النووية، أوضح أنها تعتمد على تأمين مصادر الطاقة ويمكن الاعتماد عليها، حيث تم إثبات أنها مصدر مستدام وموثوق ولا تتأثر بتغيرات الجو أو التقلبات المناخية، بالإضافة إلى سهولة توفّر وتواجد المواد المستخدمة في المفاعلات النّوويّة مثل عنصر اليورانيوم.

وأكد أن الطاقة النووية تتميز عن غيرها بقدرتها الإنتاجية الكبيرة في توليد الطاقة، موضحًا أنه عند الاحتراق الكامل لعدد 1 كجم من اليورانيوم (والذي يُستخدم في الوقود النووي) يتم إنتاج طاقة تعادل تلك المنبعثة من حرق 100 طنًا من الفحم الحجري عالي الجودة.

وبالحديث عن أيهما أكثر أمانًا أكد الوكيل أن كل تكنولوجيا لها عوامل الأمان الخاصة بها لتأمين الإمداد بالطاقة بصورة أمنة ومأمونة.

وأشار إلى أنّ تكنولوجيا الطاقة النووية ذات موثوقية عالية، حيث أنها تمتلك التكنولوجيا الأعلى والأحدث حاليًا التي تنتمي إلى الجيل الثالث المتطور GEN3+ وهي نفس التكنولوجيا المستخدمة لمحطة الضبعة للطاقة النووية، موضحًا أنها تتميز بأعلى مستويات الأمان النووي وتتبع فلسفة الدفاع من العمق، التي تعتمد على وجود عدة حواجز مادية تحول بين المواد المشعة والبيئة المحيطة بالإضافة إلى وجود نظم أمان سلبية لا تعتمد على وجود الطاقة الكهربية أو وجود العنصر البشري.

ونوه الوكيل إلى أن المفاعل يستطيع تحمل اصطدام طائرة تجارية ثقيلة تزن 400 طن وتسير بسرعة 150 متر في الثانية كما يستطيع تحمل تسونامي حتى ارتفاع 14 مترًا ويتحمل الزلازل حتى عجلة زلزالية 0.3 من عجلة الجاذبية الأرضية، بالإضافة إلى تحمل الأعاصير والرياح. كما يتميز تصميم المفاعل الروسي بأنه مزود بماسك أو مصيدة لقلب المفاعل (core catcher) لاحتواء قلب المفاعل والمواد عالية المستوى الإشعاعي بداخله.