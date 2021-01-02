أخبار عاجلة

كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف -
سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي -
بعد فوضى واشنطن واقتحام الكونجرس.. ترامب يدعو أنصاره للعودة إلى منازلهم -
نائب الرئيس الأمريكي يدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بمقر الكونجرس -
إيطاليا تسجل 548 وفاة جديدة و20331 إصابة بـ "كورونا" -
منها تحليل "pcr".. ننشر الأوراق المطلوبة للحصول على معاش شهيد للأطباء ضحايا كورونا -
ترامب عن العنف بواشنطن: هذا ما يحدث عندما ينتزع انتصار بالانتخابات بشكل غير رسمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الكونجرس يصوت لصالح إبطال الفيتو الذي استخدمه ضد إقرار موازنة الدفاع

Print
الكونجرس يصوت لصالح إبطال الفيتو الذي استخدمه ترامب ضد إقرار موازنة الدفاع الكونجرس يصوت لصالح إبطال الفيتو الذي استخدمه ضد إقرار موازنة الدفاع

مصراوي Masrawy

01:19 ص السبت 02 يناير 2021

واشنطن- (أ ش أ):
صوّت الكونجرس الأمريكي، اليومالجمعة، بغالبية كبيرة لصالح إبطال الفيتو (حق النقض)، الذي استخدمه الرئيس دونالد ضد إقرار موازنة وزارة الدفاع.

وذكرت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن مجلس الشيوخ الأمريكي أبطل للمرة الأولى خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب حق الأخير في النقض وأقر مشروع قانون للإنفاق الدفاعي على الرغم من معارضته القوية قبل تركه البيت الأبيض.

وصوت الشيوخ الأمريكي بأغلبية 81 صوتاً مقابل 13 لإبطال الفيتو الرئاسي بدعمٍ من الحزب الجمهوري والديمقراطي.
يُشار إلى أن المجلس لم يستطع إبطال حق النقض خلال 8 مرات سابقة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة

العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة

بعد فوضى واشنطن واقتحام الكونجرس.. ترامب يدعو أنصاره للعودة إلى منازلهم

بعد فوضى واشنطن واقتحام الكونجرس.. ترامب يدعو أنصاره للعودة إلى منازلهم

ترامب عن العنف بواشنطن: هذا ما يحدث عندما ينتزع انتصار بالانتخابات بشكل غير رسمي

ترامب عن العنف بواشنطن: هذا ما يحدث عندما ينتزع انتصار بالانتخابات بشكل غير رسمي

‏"تويتر" يفرض قيودًا على تغريدة لترامب بسبب "خطر العنف" (صور)

‏"تويتر" يفرض قيودًا على تغريدة لترامب بسبب "خطر العنف" (صور)

شبكة عيون الإخبارية