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اليوم.. أولى جلسات محاكمة أستاذ بقصر العيني لاتهامه بالتربح من تجارة الأعضاء

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اليوم.. أولى جلسات محاكمة أستاذ بقصر العيني لاتهامه بالتربح من تجارة الأعضاء اليوم.. أولى جلسات محاكمة أستاذ بقصر العيني لاتهامه بالتربح من تجارة الأعضاء

مصراوي Masrawy

01:00 ص السبت 02 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة "س. أ" طبيب شهير، أستاذًا بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة؛ لاتهامه بالكسب غير المشروع والتربح من تجارة الأعضاء البشرية.

كان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال أستاذ شهير بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالكسب غير المشروع والتربح.

وجاء بقرار إحالة المتهم للمحاكمة والصادر عن جهاز الكسب غير المشروع، أن المتهم في غضون الفترة من عام 1989 وحتی 2018 بدائرة قسم مدينة نصر أول محافظة القاهرة، من بين فئات الخاضعين لولاية أحكام القانون رقم 12 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع (أستاذ بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة)، حصل لنفسه ولذويه بغير وجه حق علی كسب غير مشروع مقداره 3 ملايين جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته لا تتناسب مع دخله من الوظيفة العامة وذلك في أعوام 2011، 2010، 2017، 2018، وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

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