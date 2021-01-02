"هات 10 سرنجات مستعملة واستلم 5 جديدة".. صيدلي يحارب فيروس "سي" في المنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

ناشد طبيب صيدلي بمحافظة المنوفية يُدعى "رمضان صالح"، أهالي عزبة رستم التابعة لقرية سمادون مركز أشمون، بعدم تداول السرنجات المُستعملة، مؤكدًا أن ذلك يسبب انتشار فيروس سي، في الوقت الذي يجابه يه العالم فيروس كورونا.

وأضاف "صالح"، أنه يجمع السرنجات المستعملة في كيس بلاستيك، ويذهب بها إلى المحرقة، وأعلن جاهزية الصيدلية الخاصة به لاستلام السرنجات المستعملة للتخلص منها بشكلٍ آمن، وعرض على الأهالي تقديم 10 سرنجات مستعملة واستلام 5 جديدة، لتشجيعهم على إنهاء ظاهرة السرنجات المُستعملة المُلقاة بالأرض.

وكتب الصيدلي على صفحته: "بالأمس كنت بصلي الجنازة عند المقابر و فوجئت بكمية سرنجات مستعملة مرمية في الأرض، وطبعًا البلد بتمر بوباء نسأل الله أن يعافينا جميعًا، والسرنجات كانت من أكثر أسباب انتشار فيروس سي والحمد لله عاف الله العباد والبلاد منه.. احنا في الصيدلية بنحط السرنجات في بوكس وحدها وبنبعتها المحرقة.. فرجاء من أهل العزبة ميرموش السرنجات لا في الزبالة ولا الأرض، والسرنجة اللي تستعمل يبعتوها للصيدلية واحنا هنوديها المحرقة.. ومبادرة من الصيدلية اللي هيجيب 10 سرنحات مستعملة حتى لو مرمية في الأرض هنديله 5 سليمة.. شكرًا جزاكم الله خيرًا".

