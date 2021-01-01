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برلماني يطالب بتحويل المدن الجامعية لمستشفيات عزل بعد إخلاءها

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برلماني يطالب بتحويل المدن الجامعية لمستشفيات عزل بعد إخلاءها برلماني يطالب بتحويل المدن الجامعية لمستشفيات عزل بعد إخلاءها

مصراوي Masrawy

11:08 م الجمعة 01 يناير 2021

(مصراوي):

دعا النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي، بضرورة الاستجابة لما سبق ودعا له بتجهيز المدن الجامعية كمستشفيات عزل، لمرضى المستجد لتكون جاهزة تحسبًا لأية طواريء في ذروة الجائحة بموجتها الثانية.

وأشار إلى أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بإخلاء المدن الجامعية هي خطوة أولية جيدة للبدء في تجهيزها.

وشدد سامي في بيان له اليوم، على ضرورة الإسراع بتجهيز المدن كمستشفيات عزل أسوة بالموجة الأولى لفيروس كورونا، لتخفيف الضغط على المستشفيات، لاسيما مع ازدياد حالات الإصابة في الموجة الثانية.​

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مصراوي Masrawy

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