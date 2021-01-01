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​وزير الأوقاف يدعو لاغتنام الوقت في الطاعات والعمل النافع للفرد والمجتمع

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​وزير الأوقاف يدعو لاغتنام الوقت في الطاعات والعمل النافع للفرد والمجتمع ​وزير الأوقاف يدعو لاغتنام الوقت في الطاعات والعمل النافع للفرد والمجتمع

مصراوي Masrawy

11:05 م الجمعة 01 يناير 2021

(أ ش أ):

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إننا في مستهل عام جديد وعقد جديد من الحياة ومن حسن الطالع أن تكون بداية هذا العام وهذا العقد موافقة يوم الجمعة ويوم الجمعة يوم مبارك فيه سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَيسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ، فنسأل الله أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، ونسأل الله أن يجعل هذا العام عامًا مباركًا، عام رحمة وشفاء، عام أمل وهداية، عام أمن وأمان على مصرنا العزيزة وعلى سائر بلاد العالمين.

وأضاف وزير الأوقاف ، في خطبة الجمعة اليوم والتي أداها بمسجد الشاطئ ببورسعيد بعنوان: "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات " بحضور عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي، أنه مع بداية العام الجديد يتجدد الحديث عن أهمية الوقت والزمن، قال الحسنُ البصريُّ (رحمه الله): “ما من يوم ينشقُّ فجره إلا ويُنادي: يا ابن آدم أنا خلقٌ جديد، وعلى عملك شهيد، فتزوّد منِّي فإني إذا مضيتُ لا أعود إلى يوم القيامة”، ويقول سيدنا ابن مسعود (رضي الله عنه): "ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي”، ويقول الحكماء: ”من علامات المقت إضاعة الوقت".

وأوضح وزير الأوقاف أنه لأهمية الوقت في حياتنا وحثٌ لنا على اغتنام الأوقات، سميت أربع سور من سور القرآن الكريم بأسماء بعض الأوقات، وهي وفق ترتيب القرآن: سورة الفجر، وسورة الليل، وسورة الضحى، وسورة العصر، ولم يكتف القرآن بتسمية بعض سوره بأسماء الزمان تأكيدًا على أهمية الوقت، فقد استهل الحق سبحانه وتعالى كل سورة من هذه السور بالقسم بالوقت، والحق سبحانه لا يُقسم إلا بعظيم، فقال سبحانه في سورة الفجر: "وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ"، وقال سبحانه في سورة الليل: ”وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى”، وقال سبحانه في سورة الضحى: ”وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى”، وقال سبحانه في سورة العصر: ”وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ”، ومن ثم يجب أن ندرك أهمية الوقت، فحياتنا ما هي إلا أوقات.

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