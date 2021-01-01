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ناشطون: تضرر مسجد النجاشي أقدم مساجد إفريقيا بسبب الحرب في تيجراي ()

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ناشطون: تضرر مسجد النجاشي أقدم مساجد إفريقيا بسبب الحرب في تيجراي (فيديو) ناشطون: تضرر مسجد النجاشي أقدم مساجد إفريقيا بسبب الحرب في تيجراي ()

مصراوي Masrawy

11:07 م الجمعة 01 يناير 2021

وكالات:
تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا تظهر أضرارا بالغة وقعت بمسجد النجاشي الأثري، بين أقدم المساجد في إفريقيا، في إقليم تيجراي، بإثيوبيا، جراء قصف الجيش الإثيوبي للإقليم.
وذكرت تقارير، أن مسجد النجاشي، بُني على أول بقعة عرفت الإسلام بإفريقيا. ويقع في قرية تحمل الاسم ذاته على بعد نحو 770 كم من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وذكر حساب "إثيوبيا ماب" على تويتر، أن "مسجد النجاشي التاريخي (أول مسجد في إفريقيا بناه اللاجئون المسلمون الفارون من الاضطهاد في القرن السابع الميلادي) تضرر بشكل كبير".

وأضاف أنه "يبدو أن مدفعية الجيش الإثيوبي دمرت القبة والداخل من خلال الانفجار".
وأردف "من غير المعروف متى حدث ذلك، لكن السبب الرئيسي هو القصف مدفعي / هاون. وبالنظر إلى أن الجيش الإثيوبي يستخدم في المقام الأول المدفعية وقذائف الهاون غير الموجهة، فمن المرجح أن تكون قد أصيبت أثناء قصف بلدة نيجاش".

فيما كتب المهندس "طه جي طه"، على "تويتر": "تلقيت أنباء مزعجة بخصوص هدم مسجد النجاشي في وكرو. لن يكون هناك أي سبب لتبرير مثل هذا العمل.. في القريب العاجل سيكون موقعًا تاريخيًا عالميًا. وهذا غير مقبول بأي حال من الأحوال، وهو إهانة للمسلمين الإثيوبيين".

وكتب حساب "تيجراي" على تويتر "مسجد النجاشي يتعرض للقصف والنهب من قبل القوات الغازية الإثيوبية والإريترية".

Al-Nejashi is shelled and looted by the invading forces of #Eritrea and #Ethiopia.@MFATurkey @TurkishEmbassy @GoTurkey @TurkishAirlines @AmericanTurkish @EuroLeague @MIAQatar @OIC_OCI @topislamicnet @MWLOrg_en @MWLOrg @MWLorg_Ur @UNESCO @RAbdiAnalyst pic.twitter.com/CU4ox69Rck

— ✍ ???????????????????????? (@zeaxumawit)

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