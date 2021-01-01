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تزامنا مع احتفالات الكريسماس.. ضبط 2978 عبوة مشروبات كحولية مغشوشة

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تزامنا مع احتفالات الكريسماس.. ضبط 2978 عبوة مشروبات كحولية مغشوشة تزامنا مع احتفالات الكريسماس.. ضبط 2978 عبوة مشروبات كحولية مغشوشة

مصراوي Masrawy

11:02 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث القبض على المدير المسئول عن مخزن لتجارة الخمور والسجائر بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

وشملت المضبوطات 2,978 عبوة مشروبات كحولية وألف و900 عبوة سجائر بدون مستندات "مجهولة المصدر".

المتهم كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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