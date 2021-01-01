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أمين عسير في جولة مفاجئة على واجهة عسير البحرية

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أمين عسير في جولة مفاجئة على واجهة عسير البحرية أمين عسير في جولة مفاجئة على واجهة عسير البحرية
تفقّد خلالها أعمال البلدية والالتزام بالإجراءات الوقائية

أمين عسير في جولة مفاجئة على واجهة عسير البحرية

تفقَّد أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، واجهة عسير البحرية، وذلك ضمن جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة، ومتابعة سير عمل البلديات بها.

وأوضح أمين عسير أنه تم خلال الزيارة القيام بعدد من الجولات التفقدية على الواجهة البحرية، ومتابعة أعمال البلدية بها، خاصة مع توافد الزائرين إليها للاستمتاع بأجوائها الدافئة، وذلك مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي. مؤكدًا أنه تم التشديد على عمليات النظافة، وتكثيف عمليات التعقيم من أجل سلامة المتنزهين والزائرين للواجهة.

كما دعا "الحميدي" زوار الواجهة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية من المستجد، من ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد، وتقليل الازدحام.. سائلاً المولى - عز وجل - السلامة للجميع.

الجدير بالذكر أن واجهة عسير البحرية تعتبر من أهم المعالم السياحية بالسعودية، ومشروعًا من أهم المشاريع التي نفّذتها الدولة مؤخرًا، وتشهد توافدًا من المواطنين والمقيمين من منطقة عسير والمناطق المجاورة للاستمتاع بأجوائها الدافئة والفعاليات المقامة بها.عسير أمين منطقة عسير أمانة عسير واجهة عسير البحرية أمين عسير أمانة منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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