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4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في كفرالشيخ

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4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في كفرالشيخ 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في كفرالشيخ

مصراوي Masrawy

10:22 م الجمعة 01 يناير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:
سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق نتائج التحاليل المعملية الخاصة بفحص مصابي كورونا pcr.
وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة، أنه وفقًا للنتائج المعملية للعينات الواردة للمشتبه في إصابتهم بكورونا، من 3 مستشفيات في نطاق المحافظة، تبين إصابة حالتين بمستشفى الحامول المركزي.

وكذا إصابة حالة واحدة بمستشفى العبور للتأمين الصحي، وسجلت مستشفى حميات كفر الشيخ حالة واحدة لشخص يقيم بإحدى قرى مركز قطور في الغربية.

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