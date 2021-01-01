إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك بالواسطى شمال بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أشرف صلاح حكمدار المديرية، بوقوع تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك، غرب قرية الميمون في الواسطى شمال المحافظة، ما أسفر عن إصابة أحمد أسامة أحمد 10 أعوام ، وعلي محمود أحمد 31 عامًا، وروضة أسامة أحمد 7 أعوام، أسامة أحمد محمد 40 عامًا، و هناء حسان سعيد 47 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.