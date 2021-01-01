مختبرات الطائف تحصد "سباهي" لالتزامها بمعايير الجودة والسلامة

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للمرة الثالثة على التوالي

حصد المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة الطائف، الاعتماد من المركز السعودي للمنشآت الصحية "سباهي" للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن اجتاز عمليات التقييم من لجان المركز المتخصصة، وتطبيق معايير الجودة والسلامة في مجال المختبرات والتي تتضمن الأمان وموثوقية التشخيص والعلاج والتخطيط الطويل الأجل، وفحص المعدات وضوابط الجودة ومكافحة العدوى والكوادر المؤهلة، والتأكد من النواحي التشغيلية، باعتبار أن المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي يضطلع بفحوص تخصصية على مستوى المحافظة.

وأشارت الشؤون الصحية بالطائف إلى أن هذا الاعتماد الجديد يؤكد ما وصل إليه المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي من تطور في شتى المجالات الموكلة إليه، والدعم بالتجهيزات الحديثة والمتطورة، والحرص التام على اعتماد المعايير الطبية، كون المختبر أهم العوامل المساعدة للأطباء للكشف عن الحالات المرضية، وبالتالي فإن تطبيق المعايير يسهم في التشخيص والعلاج السليم.

ولفتت الصحة إلى أن المختبر وبنك الدم قام بفحص 31316 عينة كوفيد، خلال الفترة الماضية، كما استقبل 11000 متبرع بالدم خلال العام المنصرم، وكذلك دعم الحد الجنوبي بـ 50 وحدة، ودعم صحة مكة المكرمة بـ 100 وحدة، كما أجرى 16073 فحص زواج.

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