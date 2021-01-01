أخبار عاجلة

نائب رئيس وزراء عمان: مجلس التعاون حقق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة -
"هدف": طوّرنا الموقع  الإلكتروني لتحسين تجربة ورحلة العميل -
قمة العلا.. أمير الكويت: العلاقات مع المملكة أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ -
ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون -
"توكلنا" يتوسع في خدماته ويضيف استعراض جميع تصاريح "اعتمرنا" -
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ"مجلس التعاون" -
الجمهورية لورين بوبرت تتعهد بحمل السلاح في الكونجرس -
بالصور.. جمارك أسوان تحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل -
"تضامن الإسكندرية" تبحث طلبات 40 أسرة بديلة لكفالة الأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير المدينة المنورة يوجِّه بإغلاق إحدى المنشآت بسبب احتفالات غير مرخصة

Print
أمير المدينة المنورة يوجِّه بإغلاق إحدى المنشآت بسبب احتفالات غير مرخصة أمير المدينة المنورة يوجِّه بإغلاق إحدى المنشآت بسبب احتفالات غير مرخصة
لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وعدم مراعاة خصوصية المدينة

أمير المدينة المنورة يوجِّه بإغلاق إحدى المنشآت بسبب احتفالات غير مرخصة

قالت إمارة منطقة المدينة المنورة إنه إشارة إلى المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام صالة للألعاب داخل أحد المجمعات التجارية بالمدينة المنورة بتنظيم احتفالية غير مرخصة، تضمنت تجمعات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، علاوة على عدد من الممارسات المخالفة التي لم تراعِ خصوصية المدينة المنورة ومكانتها، فقد صدر توجيه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، للجهات المختصة بإغلاق المنشأة المخالفة تحفظيًّا، واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحق القائمين عليها.

وتؤكد إمارة المنطقة وجوب استشعار الجميع، من مواطن وزائر ومقيم، قدسية ومكانة المدينة المنورة، وخصوصيتها.. كما تؤكد متابعتها المستمرة لمختلف المناشط الاجتماعية والتجارية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي للحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام.. وستتم محاسبة أي جهة تخالف ذلك وفق الأنظمة واللوائح.أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان المدينة المنورة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

من مصر | حلقة خاصة عن مستجدات فيروس كورونا ومعرض الإحلال والتجديد للعمل بالطاقة النظيفة (كاملة)

من مصر | حلقة خاصة عن مستجدات فيروس كورونا ومعرض الإحلال والتجديد للعمل بالطاقة النظيفة (كاملة)

من مصر | مستشفيات العزل .. أبطال على خط مواجهة فيروس كورونا

من مصر | مستشفيات العزل .. أبطال على خط مواجهة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية