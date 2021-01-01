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أمين التعاون الخليجي ووزير خارجية الكويت يبحثان أعمال القمة الخليجية

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أمين التعاون الخليجي ووزير خارجية الكويت يبحثان أعمال القمة الخليجية أمين التعاون الخليجي ووزير خارجية الكويت يبحثان أعمال القمة الخليجية

مصراوي Masrawy

08:13 م الجمعة 01 يناير 2021

الرياض - (أ ش أ):
بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مع وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية القادمة المزمع عقدها في مدينة العُلا بالسعودية في 5 يناير الجاري.
وتناول الجانبان - خلال اللقاء الذي جري اليوم الجمعة بالرياض، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء - مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون، وفقا لرؤى وتوجيهات قادة دول المجلس.

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