"ابن حثلين" يشكر القيادة بمناسبة ختام ونجاح مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

★ ★ ★ ★ ★

أشاد بالجهود المبذولة وأكد أن النسخة الخامسة لم تسجِّل أي إصابة بكورونا

رفع الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل رئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل - حفظهما الله-؛ بمناسبة نجاح واختتام النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وتفصيلاً، ثمّن ابن حثلين الدعم اللامحدود الذي يجده قطاع الإبل من قِبل القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن الأمر السامي بقيام المهرجان رغم ظروف الجائحة أكبر دليل على العناية الفائقة التي يجدها أهل الإبل من قِبل المشرف العام على النادي.

وأشاد "ابن حثلين" بكل الجهود المبذولة من قِبل المشاركين في المهرجان من جميع القطاعات الصحية والأمنية، والعاملين.. وكذلك التعاون الكبير الذي كان عليه مُلاك الإبل، وجماهير المهرجان، الذي أثمر – ولله الحمد - عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وشدّد "ابن حثلين" على أن النسخة الخامسة شهدت محطات مهمة، سيكون لها ما بعدها. مؤكدًا أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بات يشكّل بُعدًا اقتصاديًّا مهمًّا، ومحورًا لاهتمام كثير من رجال الأعمال ونجوم المجتمع؛ إذ شهدت النسخة الخامسة دخول العديد من رجال الأعمال، ومشاركتهم في سباقات المزاين. كما كان للزيارة التي قام بها وفد من غرفة جدة أثر جميل، ستُحصد ثماره خلال الفترة المقبلة.

وثمَّن رئيس نادي الإبل المشاركات الأجنبية في النسخة الحالية، مؤكدًا أنها مهمة من أجل انتشار أكبر لهذا الموروث الثقافي العريق.