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محافظ كفر الشيخ يعلن جاهزية "مياه الشرب" لمواجهة الأمطار

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محافظ كفر الشيخ يعلن جاهزية "مياه الشرب" لمواجهة الأمطار محافظ كفر الشيخ يعلن جاهزية "مياه الشرب" لمواجهة الأمطار

مصراوي Masrawy

07:46 م الجمعة 01 يناير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، جاهزية شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة هطول الأمطار، والأعمال التي أجريت في الشركة خلال الأيام الماضية، وذلك وفق من الشركة برئاسة المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

وتضمن التقرير الذي أعده المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، الانتهاء من أعمال صيانة انفجار بخط طرد 12 بوصة بلاستيك بمحطة مياه المنشة الشرقية، بمدينة سيدي غازي، وتغطية مكان الحفر بالكامل بالرمال الصفراء، وجرى متابعة عينة السيب النهائي لمحطة معالجة الصرف الصحي بسيدي غازي، ورفع غطاء مطبق سقط داخله على طريق الاتحاد، والسرايا بسيدي غازي، وتطهير المطبق، وتركيب غطاء بالشنبر جديد.

وأوضح التقرير أنه جرى الانتهاء من أعمال صيانة طلمبات الرجيع بالمرحلة الثانية بمحطة معالجة سيدى غازى، وأعمال صيانة محابس غرفة الحمأة بمحطة معالجة الصرف الصحي، وغسيل شبكات غرب مدينة كفرالشيخ، وتطهير مطابق الصرف الصحي، ورفع جسات محطة المعالجة بسخا، وتسليك عمارة 8 التابعة لمجلس مدينة كفر الشيخ بحي سخا أمام كلية الهندسة سابقًا، وحل مشكلة الصرف الصحي في القنطرة بشارع السلام.

كما جرى متابعة التطهير اليومي لشبكات المدينة والريف، وأعمال إصلاح انهيار خط الصرف بقرية المثلث أمام مسجد بمركز الرياض، واصلاح كسر بخط مياه ابشان، بجوار الخزان، وتطهير الصرف الصحي شارع مصنع الكراسي، وتطهير شبكة الصرف الصحي في بيلا، وإصلاح خط مياه الـ 6 بوصة الخاص بقرية الورق، والانتهاء من صيانة خطوط المياه الرئيسية والفرعية بمدينة دسوق، والتطهير والتسليك بمنطقة دسوق.

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