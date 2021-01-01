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بثنائية "نياكاتي".. الوحدة يتغلب على الاتفاق

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بثنائية

قاد يوسف نياكاتي فريقه الوحدة لانتصار ثمين وهام من أمام مستضيفه الاتفاق2/1.

وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 52 بادر لاعب الوحدة يوسف نياكاتي بزيارة مرمى الاتفاق، إثر تسديدة ارضية زاحفة استقرت داخل الشباك .

لكن الاتفاق عاد للمباراة من خلال ركلة جزاء عند الدقيقة 68 عن طريق "المتخصص" فيليب كيش .

وعند الدقيقة 89 خطف "نياكاتي" نقاط المباراة لفريقه الوحدة برأسية رائعة داخل شباك الاتفاق كهدف ثانٍ.

بتلك النتيجة قفز الوحدة للمركز الخامس برصيد 18 نقطة، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 17 نقطة متراجعاً إلى المركز السادس .

بثنائية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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