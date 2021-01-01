أخبار عاجلة

ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون -
"توكلنا" يتوسع في خدماته ويضيف استعراض جميع تصاريح "اعتمرنا" -
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ"مجلس التعاون" -
بعد توقف 9 أشهر.. مجمع الملك فيصل بالطائف يستأنف عملياته بـ17 جراحة -
بتقنية مبتكرة.. عملية معقدة في رأس مريضة بالطائف دون فتح الجمجمة! -
شاهد.. كيف رحّب سمو ولي العهد بأمير قطر -
"الأرصاد": أمطار ورياح على عسير تستمر حتى 7 مساءً -
فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل -
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"العفش بايظ".. قصة شاب قتله أبناء عمومة طليقته في المطرية

Print
"العفش بايظ".. قصة شاب قتله أبناء عمومة طليقته في المطرية "العفش بايظ".. قصة شاب قتله أبناء عمومة طليقته في المطرية

مصراوي Masrawy

07:24 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

ظنت "نجوى. س" أن ذهابها إلى بيت طليقها لأخذ مستحقاتها من أثاث المنزل، سيمر مرور الكرام، الأمور جرت في منعطف خارج توقعاتها، بعدما تشاجر أولاد عمومتها مع زوجها السابق، وأردوه قتيلا بطعنة نافذة في الصدر بمنطقة المطرية.

تعرفت الفتاة العشرينية قبل سنة على عامل في شركة خاصة عن طريق أحد أقاربها كترشيح للزواج منها. بعد قرابة شهرين تقدم "محمود" لخطبتها.

وافق الأهل على الخطبة التي استمرت 6 أشهر وانتقل الاثنان إلى عش الزوجية في منطقة المطرية.

مرت الأيام الأولى من الزيجة دون خلافات لكن الأحوال تبدلت، باتا يتشاجران على أقل الأسباب بينما كان قلة دخل المجني عليه المبرر الأعظم إلى خلافهما، يقول "س. م" أحد أقارب المجني عليه لمصراوي.

لم يتحمل الزوجان العيش مع بعضهما، اتفقا على الطلاق في هدوء دون اللجوء إلى المحاكم، بعدها انتقلت "نجوى" إلى منزل أهلها ورتبت موعد لأخذ منقولتها الزوجية.

قبل أسبوعين رافقت الزوجة أبناء عمومتها إلى منزل زوجها، وجدته في انتظارها مع أقاربه، صعدت إلى الشقة وبدأت في نقل "العفش"، في تلك الأثناء وجدت بعض الأثاث محطم، سألت زوجها عن السبب فرد عليها بالسباب وتعدى عليها.

تنامى إلى مسامع أبناء عموم الفتاة، صوت العراك فأسرعا إليهما لفض الأزمة، لكنهما وجدوا الشاب العشريني يعتدي عليها فبادلوه الضرب وأبعدوا الزوجة.

اشتدت الضربات بين الطرفين فباغت أحد أبناء عموم الزوجة "محمد" المجني عليه بطعنة في الصدر بسلاح أبيض، بعدما أفسح شقيق الأول له مجال لتسديد ضربته، وفق تحقيقات النيابة.

وقع المجني عليه جسده هامدة على الأرض، وسط بركة من الدماء، وفرت الزوجة وأقاربها في لحظتها، لكن الأجهزة الأمنية ضبطهم فيما بعد.

في غضون نصف الساعة حضرت قوة من قسم شرطة المطرية إلى محل الواقعة بعد إبلاغ الأهالي بالجريمة، واستمع رجال الأمن لأقوالهم التي أكدها أقارب القتيل.

بعد رفع البصمات وحضور فريق النيابة للتحقيق، جاءت سيارة الإسعاف ونقلت جثة القتيل؛ تمهيدا لتشريحها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية