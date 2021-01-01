أخبار عاجلة

ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون -
"توكلنا" يتوسع في خدماته ويضيف استعراض جميع تصاريح "اعتمرنا" -
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ"مجلس التعاون" -
بعد توقف 9 أشهر.. مجمع الملك فيصل بالطائف يستأنف عملياته بـ17 جراحة -
بتقنية مبتكرة.. عملية معقدة في رأس مريضة بالطائف دون فتح الجمجمة! -
شاهد.. كيف رحّب سمو ولي العهد بأمير قطر -
"الأرصاد": أمطار ورياح على عسير تستمر حتى 7 مساءً -
فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل -
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أول رسالة من الأزهر للفتوى في 2021: "ما مضى لن يعود"

Print
أول رسالة من الأزهر للفتوى في 2021: "ما مضى لن يعود" أول رسالة من الأزهر للفتوى في 2021: "ما مضى لن يعود"

مصراوي Masrawy

05:26 م الجمعة 01 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

وجّه مركز الأزهر العالمي للفتوى، رسالة إلى المصريين بمناسبة العام الجديد 2021، حول أهمية الوقت.

وجاء في نص الرسالة التي نشرها مركز الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، الجمعة: "اغتنمْ كلَّ لحظة من عمرك من الآن؛ فما مضىٰ من عمرك لا يعود".

وتضمنت الرسالة ما قاله الإمامُ الحسنُ البصري: "يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومٌ ذهب بعضُك، ويوشك إذا ذهب بعضُك أن يذهب كلُّك"، ومقولة أخرى له فيها: "أدركت أقوامًا كانوا علىٰ أوقاتهم أشدَّ منكم حرصًا علىٰ دراهمكم ودنانيركم".

وقال أزهر للفتوى: "لو كانت معك أموالُ الدنيا كلِّها فأنفقتها فلن تستطيع أن تسترجع دقيقةً واحدةً من عمرك، فالذي يغتنم وقته في الأعمال الصالحة أفلح وسعد في الدنيا والآخرة، ومن أضاع وقته وعمره، وترك العمل الصالح، فقد خاب وخسر"؛ مستشهدًا بما قاله الإمام الحسنُ البصريُّ رحمه الله: "ما مِن يوم ينشقُّ فجره إلا ويُنادي: يا ابنَ آدم.. أنا خلقٌ جديد، علىٰ عملك شهيد، فتزوّدْ منِّي، فإني إذا مضيتُ لا أعود إلىٰ يوم القيامة".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية