أخبار عاجلة

ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون -
"توكلنا" يتوسع في خدماته ويضيف استعراض جميع تصاريح "اعتمرنا" -
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ"مجلس التعاون" -
بعد توقف 9 أشهر.. مجمع الملك فيصل بالطائف يستأنف عملياته بـ17 جراحة -
بتقنية مبتكرة.. عملية معقدة في رأس مريضة بالطائف دون فتح الجمجمة! -
شاهد.. كيف رحّب سمو ولي العهد بأمير قطر -
"الأرصاد": أمطار ورياح على عسير تستمر حتى 7 مساءً -
فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل -
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

123 ألف حالة.. ارتفاع عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء في بني سويف

Print
123 ألف حالة.. ارتفاع عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء في بني سويف 123 ألف حالة.. ارتفاع عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء في بني سويف

مصراوي Masrawy

04:38 م الجمعة 01 يناير 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن اجمالي عدد طلبات التصالح التي جرى تقديمها في مخالفات البناء، ارتفع إلى
123 ألفًا و82 طلبًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
وأشار المحافظ إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التصالح لمدة 3 أشهر تنتهى في 31 مارس 2021، طبقا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح قيمة 30% من قيمة التصالح، إذا ماقام بالسداد خلال يناير المقبل، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير، وتزيد إلى 40% إذا جرى السداد خلال شهر مارس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية