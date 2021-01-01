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تمويل 32 مشروعًا وتوفير 91 فرصة عمل في مركز الخارجة بالوادي الجديد

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تمويل 32 مشروعًا وتوفير 91 فرصة عمل في مركز الخارجة بالوادي الجديد تمويل 32 مشروعًا وتوفير 91 فرصة عمل في مركز الخارجة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

04:34 م الجمعة 01 يناير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أن عدد المشروعات التي جرى تمويلها خلال شهر ديسمبر الماضي 2020م، بلغ 32 مشروعًا بقيمة 3 مليون و471 ألف جنيه وفرت 91 فرصة عمل لشباب الخريجين بالمركز والقرى التابعة له.

وأضاف مجدي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن أنواع المشروعات التي يجري تمويلها على سبيل المثال شراء آلات ومعدات ومشروعات تجارية وصناعية ومشروعات الثروة الحيوانية والمشروعات المنزلية حيث توفر وزارة التنمية المحلية قرض ميسر لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب وذلك عبر المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية “مشروعك”، وتتعاون الوزارة مع العديد من البنوك، البنك الأهلي المصري وبنك وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري.

وأوضح مجدي، أن خطوات الحصول على قرض من مشروعك تبدأ بالتوجه إلى مقر "مشروعك" بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة والتعرف على الأوراق والمستندات اللازمة لطلب الحصول على القرض مؤكدا أن القرض يبدأ من 10000 جنيه حتى 2 مليون جنيه ويجب التعرف على التراخيص المطلوبة من الموظف المختص بموقع المشروع.

وأكد أن تسليم الأوراق لممثل البنك المختص في الموقع مع إرفاق بالتراخيص والمستندات المطلوبة، ويجب تقديم دراسة جدوى خاصة بالمشروع وتتضمن المنفذين والمشرفين عليه و تكلفته المبدئية، يجري دراسة الأوراق من جهة البنك المختص وفي حالة الموافقة يسلم القرض خلال أسبوع من تقديم الأوراق.

يذكر أن برنامج مشروعك بدأ في عام ٢٠١٥ بهدف خلق فرص عمل للشباب للحد من الهجرة من الريف إلى المدن وكذلك للحد من بعض الظواهر مثل الإرهاب والعشوائيات.

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