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القبض على صيدلي تعمَّد إتلاف مئات الجرعات من لقاح كورونا

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القبض على صيدلي تعمَّد إتلاف مئات الجرعات من لقاح كورونا القبض على صيدلي تعمَّد إتلاف مئات الجرعات من لقاح كورونا
في ولاية ويسكونسن الأمريكية

القبض على صيدلي تعمَّد إتلاف مئات الجرعات من لقاح كورونا

اعتقلت السلطات في ولاية ويسكونسن الأمريكية، صيدلياً يُشتبه في أنه تعمَّد إتلاف مئات الجرعات من لقاح بإخراجها من الثلاجة لمدة ليلتين، طبقاً لوكالة "أسوشيتد برس".

وقالت الشرطة الأمريكية إنه تمّ القبض على صيدلي يعمل في مجموعة للرعاية الصحية الطبية للاشتباه في تزوير دواء بوصفة طبية وإلحاق أضرار جنائية بالممتلكات.

رئيس مجموعة "أورورا" للرعاية الصحية، قال إن الصيدلي الذي تمّ طرده من العمل أزال 57 قارورة من لقاح Moderna من التخزين البارد، تكفي لنحو 570 جرعة، ما أدى إلى تلفها أو جعلها أقل فعالية أو غير فعالة.

وكشف أن "الصيدلي المسؤول عن إزالة القوارير أكّد أن هذا خطأ غير مقصود إلا أنه اعترف لاحقاً بأن إزالة الجرعات من الثلاجة كانت متعمدّة".

وأصدرت السلطات بياناً قالت فيه إن المشتبه فيه كان في السجن، لكنها لم تكشف عن معلومات شخصية، لأنه لم يتم توجيه تهم رسمية إليه بعد.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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