سفير "أنصار الله" لدى إيران: عدة دول تواصلت معنا لفتح آفاق التبادل الدبلوماسي مع صنعاء

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الديلمي، حسبما نقلت عنه قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن "هناك عدة دول تواصلت بهدف فتح آفاق التبادل الدبلوماسي مع صنعاء، وكل ذلك ثمرة من ثمار النجاحات العسكرية والسياسية التي حققتها صنعاء".

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وأضاف أن "هناك مساعٍ حثيثة ومؤشرات إيجابية لتوسيع العلاقات الدبلوماسية بين اليمن ودول أخرى خلال الفترة القادمة".

وذكر أن "مساعٍ أولية تبذل لتشكيل تكتل إقليمي ودولي عبر إحدى الدول في مجلس الأمن لمواجهة الحرب على اليمن".

وعن العلاقات الدبلوماسية بين صنعاء وطهران، قال السفير الديلمي إن "قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإعادة افتتاح سفارتها في صنعاء، يعتبر انجازا مهما في عمل الدبلوماسي اليمني أزعج الولايات المتحدة والصهاينة".

واعتبر سفير "أنصار الله" لدى طهران، أن "القبضة الأمريكية تتفلت مقابل بروز دور محور المقاومة والفشل الواضح لاستراتيجية واشنطن المعتمدة على الحصار".

وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة 5 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة، أهمها العاصمة صنعاء.