ضحايا كورونا.. البرازيل تسجّل 1074 وفاة جديدة و17 بكوريا الجنوبية

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خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إنها سجّلت 56773 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و1074 وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وسجّلت البرازيل بذلك سبعة ملايين و675973 إصابة منذ بدء ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 194949 وفقاً لبيانات الوزارة، ما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضرراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 1029 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 17 حالة وفاة.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية المحلية، اليوم، أن إجمالي عدد المصابين في البلاد يرتفع بذلك إلى 61 ألفاً و769 إصابة، كما ترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 917 وفاة.

فيروس كورونا الجديد