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أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى

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أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى كوريا الشمالية أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى

مصراوي Masrawy

11:04 ص الجمعة 01 يناير 2021

واشنطن - أ ش أ

حذرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها من "مستوى مرتفع جدا من في .

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، أن معلومات السلطات الصحية الأمريكية جاءت ضمن سياق تحذيرها المواطنين الأمريكيين من السفر إلى كوريا الشمالية، المصنفة ضمن المستوى الرابع من تفشي الوباء، وهو المستوى الأعلى.

ونصحت من ينوون السفر إلى كوريا الشمالية بالخضوع لفحص كورونا قبل العودة إلى الولايات المتحدة، ومن ثم الخضوع لفحص آخر خلال أيام من الوصول إلى البلاد، بالإضافة إلى البقاء في المنزل لمدة أسبوع.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت مؤخرا خلو أراضيها من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، رغم وجود الكثير من الشكوك بمصداقيتها بهذا الأمر.

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مصراوي Masrawy

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