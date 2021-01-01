ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في منزل بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الجمعة، 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنزل، في مركز ساقلته.

تلقى مأمور مركز شرطة ساقلته إخطارًا من الأهالي بقيام "عبدالناصر. م" 49 عامًا موظف ويقيم دائرة المركز بالحفر والتنقيب بمنزله بحثًا عن الآثار.

جرى ضبط مالك المنزل وكل من "خلف الله. ع" 67 عامًا بالمعاش، "صلاح. ر" 48 عامًا عامل، ويقيمان بذات الناحية.

تبين من التحريات وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 1.5 متر وبعمق 5 أمتار تقريبًا، بمواجهة المتهمين اعترفوا بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.