أخبار عاجلة

أسهل وأسرع طريقة لعمل كفتة الآيس كريم - مطبخ هالة -
بعد توقف 9 أشهر.. مجمع الملك فيصل بالطائف يستأنف عملياته بـ17 جراحة -
بتقنية مبتكرة.. عملية معقدة في رأس مريضة بالطائف دون فتح الجمجمة! -
شاهد.. كيف رحّب سمو ولي العهد بأمير قطر -
"الأرصاد": أمطار ورياح على عسير تستمر حتى 7 مساءً -
فيديو.. ولي العهد يستقبل أمير قطر ولحظة العناق ولمّ الشمل -
المعارضة التركية: الحكومة تزيد من ديون المواطن بدلا من رفاهيته -
المرور: استمرار غلق الطريق الشرقي القديم "بني سويف-أسيوط" بسبب الشبورة -
لليوم الثاني.. أجهزة الأمن تُحرر 21 ألف مخالفة غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة -
بالفيديو.. انفجار ضخم على الحدود اللبنانية السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في منزل بسوهاج

Print
ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في منزل بسوهاج ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في منزل بسوهاج

مصراوي Masrawy

11:06 ص الجمعة 01 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الجمعة، 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنزل، في مركز ساقلته.

تلقى مأمور مركز شرطة ساقلته إخطارًا من الأهالي بقيام "عبدالناصر. م" 49 عامًا موظف ويقيم دائرة المركز بالحفر والتنقيب بمنزله بحثًا عن الآثار.

جرى ضبط مالك المنزل وكل من "خلف الله. ع" 67 عامًا بالمعاش، "صلاح. ر" 48 عامًا عامل، ويقيمان بذات الناحية.

تبين من التحريات وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 1.5 متر وبعمق 5 أمتار تقريبًا، بمواجهة المتهمين اعترفوا بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية