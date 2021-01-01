انهيار جزئي في منزل من 3 طوابق بسوهاج

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

شهدت مدينة البلينا جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، انهيار منزل مكون من 3 طوابق، جزئيا، دون خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة البلينا بحدوث انهيار حائط بمنزل بناحية الفاوية بندر البلينا.

تبين انهيار جزء من حائط لمنزل مكون من ثلاث طوابق ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية "غير مأهول بالسكان"، ملك "وديد. ف" 63 عامًا صاحب ورشة نجارة، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية.

وعلل مالك المنزل سبب الانهيار بقدم المنزل وتهالكه، جرى إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا لاتخاذ اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.