صور.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

وصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، لعقد لقاء مع عدد من قيادات الدعوة بالمحافظة، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا في ديوان عام المحافظة.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير الأوقاف فور وصوله للديوان العام لعقد لقاء مغلق بينهما، يعقبه لقاء قيادات الدعوة، ثم يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة من مسجد الشاطئ في شارع طرح البحر، والتي ستنقل على الهواء مباشرة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

ويأتي موضوع خطبة الجمعة، تحت عنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد، طريق العبور نحو المستقبل".