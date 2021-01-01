وزير الأوقاف: كلفنا جميع الوكلاء في المحافظات بتهنئة الإخوة الأقباط

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بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إنه كلف جميع وكلاء الوزارة في المحافظات بتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة أعيادهم.

وأكد "جمعة"، خلال لقاء مع عدد من قيادات الدعوة بمحافظة بورسعيد، بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا في ديوان عام المحافظة، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان: "هذه التهنئة نوع من أنواع البر بشركائنا في الوطن، وأمر أكدته دار الإفتاء المصرية، وأن البر والصلة لا علاقة لهما بالإسلام أو غير الإسلام".

ومن المنتظر أن يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة من مسجد الشاطئ في شارع طرح البحر، والتي ستنقل على الهواء مباشرة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ويأتي موضوع الخطبة تحت عنوان: "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد، طريق العبور نحو المستقبل".