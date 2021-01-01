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الصحة العالمية تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا لعام 2020

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الصحة العالمية تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا لعام 2020 الصحة العالمية تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا لعام 2020

مصراوي Masrawy

10:45 ص الجمعة 01 يناير 2021

جنيف - أ ش أ
قالت منظمة الصحة العالمية، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد لعام 2020 بلغ 81 مليونا و475 ألفا و53 شخصا.
وأضافت المنظمة - في بيان أوردته قناة " اليوم" ، اليوم الجمعة، أن إجمالي حالات الوفاة بلغ مليون و798 ألفا و50 شخصا، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الإصابات سُجل في الأمريكتين تليها على التوالي كل من أوروبا، وجنوب شرق آسيا، ثم منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأخيرا دول غرب المحيط الهادئ.
ولفتت الصحة العالمية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت في مقدمة الدول التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس "كورونا"، تليها الهند، والبرازيل، ثم روسيا، وفرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، كولومبيا، الأرجنتين وأخيرا المكسيك.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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