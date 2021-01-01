أخبار عاجلة

بالفيديو.. انفجار ضخم على الحدود اللبنانية السورية -
8 الصبح - مع "أسماء يوسف وآية جمال الدين" | الثلاثاء 5/1/2021 | الحلقة الكاملة -
8 الصبح - فقرة خاصة مع د.هاني الناظر عن العادات الشائعة التي تضر بالبشرة والجلد وكيف نتجنبها؟ -
8 الصبح - الفقرة الفنية الأسبوعية مع ”أحمد صلاح“ بتاريخ 5-1-2021 -
8 الصبح - هاتفياً/ الفنانة مايا نصري تكشف تفاصيل فيلم ”ريما“ -
8 الصبح - كواليس تحضير ديو جديد يجمع مدين ومحمد جمعة -
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود -
"الخطوط" توفر نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي -
"مرور جدة" يضبط قائد مركبةٍ مارَسَ التفحيط وصدَم سيارتين -
لقاء الأشقاء.. أمير دولة قطر يعانق ولي العهد لدى وصوله مطار العلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بالصور.. عام جديد لكن ليس كما نعرفه

Print

مصراوي Masrawy

09:29 ص الجمعة 01 يناير 2021


بي بي سي:

يحتفل الملايين حول العالم بانتهاء عام 2020 وبداية عام 2021، على الرغم من أن جائحة نقلت العديد من الاحتفالات إلى خلف الأبواب المغلقة.

ومع عمليات الإغلاق أو القيود الأخرى المطبقة في العديد من البلدان، طُلب من مرتادي حفلات رأس السنة الجديدة، قضاء ليلة هادئة داخل منازلهم.

وحضر آخرون الاحتفالات أو المهرجانات وهم يرتدون أقنعة أو يتخذون احتياطات أخرى.

في طوكيو أدناه، زار الناس ضريح كاندا ميوجين للصلاة. وقلل ضريح الشنتو الشهير من عدد الزوار المسموح به، حيث تواجه اليابان موجة أخرى من إصابات كوفيد-19.

1

وفي ووهان في الصين، تجمعت الحشود في المدينة حاملين البالونات ومرتدين الأزياء الاحتفالية، لحضور العد التنازلي حتى منتصف ليل ليلة رأس السنة.

2

وأضاءت الألعاب النارية سماء تايوان للاحتفال ببداية عام 2021، في حين ألغت عدد من المدن احتفالاتها ونقلتها عبر الإنترنت بدلاً من ذلك.

3

احتفل كثيرون حول العالم مثل ما احتفلت هذه العائلة في سيول، كوريا الجنوبية، بطريقة صغيرة في المنزل.

4

وفي الفلبين، اجتمع بعض الأشخاص في حديقة في مانيلا (أدناه) لمشاهدة عرض للألعاب النارية. وحثت السلطات السكان على عدم تشكيل حشود كبيرة.

5

وفي هونغ كونغ، تجمع البعض أمام ميناء فيكتوريا للاحتفال معاً بالعام الجديد، فيما شارك الإقليم العد التنازلي افتراضياً مع المشاهدين على الانترنت في جميع أنحاء العالم.

6

39c06d1d5a.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

شبكة عيون الإخبارية