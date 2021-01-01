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"الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات".. موضوع خطبة الجمعة

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"الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات".. موضوع خطبة الجمعة "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات".. موضوع خطبة الجمعة

مصراوي Masrawy

05:21 ص الجمعة 01 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة اليوم الجمعة، تحت عنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل"، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين (الأولى والثانية) مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه "علينا مع العام الجديد أن نتحلى بمزيد من الأمل في الله والأمل في غد أفضل، وأن نعمل لذلك، وألا نيأس ولا نحبط في مواجهة الجوائح والأزمات، لكن علينا في الوقت نفسه أن نأخذ بأسباب العلم وبالعمل الجاد حتى نعبر بفضل الله إلى مستقبل أفضل في عالم لا مكان فيه لمن لا يأخذون بأسباب الحياة وبمنتهى الجد، مع اعتمادهم على الله ولجوئهم إليه، وحسن توكلهم عليه".​

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