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خالفوا الإجراءات.. المئات على كوبري ستانلي في ليلة رأس السنة (صور)

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خالفوا الإجراءات.. المئات على كوبري ستانلي في ليلة رأس السنة (صور) خالفوا الإجراءات.. المئات على كوبري ستانلي في ليلة رأس السنة (صور)

مصراوي Masrawy

01:39 ص الجمعة 01 يناير 2021

الإسكندرية – محمد البدري:

تصوير - حازم جودة:

احتفل المئات من أهالي الإسكندرية منتصف ليل اليوم الجمعة، بقدوم العام الميلادي الجديد 2021 على كوبري ستانلي شرق المحافظة، وذلك رغم قرار مجلس الوزراء بإلغاء الاحتفالات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من .

واحتشد مئات المواطنين على كوبري ستانلي للاحتفال برأس السنة الميلادية، دون التزام بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة مناسبة للتباعد الاجتماعي.

وتزينت سماء المحافظة بإطلاق الألعاب النارية الجديد، فيما تجمع عدد من العائلات والأفراد لالتقاط الصور التذكارية.

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