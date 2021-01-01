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انطلاق احتفالية العام الجديد أعلى كوبري "تحيا "

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انطلاق احتفالية العام الجديد أعلى كوبري "تحيا مصر " انطلاق احتفالية العام الجديد أعلى كوبري "تحيا "

مصراوي Masrawy

12:50 ص الجمعة 01 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

تصوير محمد حسام

انطلقت قبل قليل الاحتفالية التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على كوبري "تحيا "، بمتاسبة العام الميلادي الجديد.

ورصدت عدسة مصراوي، إطلاق الألعاب النارية من أعلى كوبري تحيا مصر، وكذلك بعض المراكب النيلية.

وأعدت المتحدة للخدمات الإعلامية ، احتفالية ضخمة احتفالا بحلول العام الجديد من خلال بث موحد على قنواتها يتضمن أكبر عروض ألعاب نارية في تاريخ مصر من على كوبري تحيا مصر وعد تنازلي للسنة الجديدة بالتوازي مع مدن العالم.

وقالت إن ذلك يأتي في إطار شكر وعرفان للشعب المصري الذي نجح بالعمل في أن تكون مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي حققت نموا اقتصاديا إيجابيا في ظل جائحة كورونا التي جعلت اقتصاديات كبرى الدول في حالة نزول؛ ونجحت مصر في أن تكون الاقتصاد الوحيد الذي حقق نموا في الاقتصاديات الناشئة في العالم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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