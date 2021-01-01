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"خضع لجلسات أوكسجين".. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي

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"خضع لجلسات أوكسجين".. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي "خضع لجلسات أوكسجين".. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي

مصراوي Masrawy

12:18 ص الجمعة 01 يناير 2021

علم "مصراوي" أن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي شهدت تحسنًا خلال الساعات الأخيرة، بعد خضوعه لجلسات أوكسجين مكثفة في غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

وكان الإبراشي قد دخل -أمس الخميس- العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي بالسادس من أكتوبر، بعد تعرضه لمضاعفات، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا منذ عدة أيام.

وقال مصدر بالمستشفى في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" إن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الساعات الأخيرة، حيث حصل على جرعات من الأوكسجين، أعادت التنفس إلى حالة شبه طبيعية، مشيراً إلى أن الإبراشي عانى خلال اليومين الأخيرين بمنزله من اضطرابات في نسبة الأوكسجين في الدم، مما استدعى نقله إلى المستشفى.

وأضاف المصدر أن نسبة الأوكسجين تناقصت إلى أدنى من 70 بالمائة، ولكنه تجاوز الآن نسبة 90 بالمائة، بعد دخول المريض العناية المركزة، مؤكداً أنه يخضع الآن للعلاج بالبروتوكول المعتمد من وزارة الصحة لعلاج .

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نقل الإعلامي وائل الإبراشي للعناية المركزة

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