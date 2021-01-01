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.. مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع وخطيبها يلقي بنفسه خلفها

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مصر.. مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع وخطيبها يلقي بنفسه خلفها .. مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع وخطيبها يلقي بنفسه خلفها

جى بي سي نيوز :- لقيت فتاة في العقد الثالث من العمر مصرعها، إثر سقوطها من الطابق السابع، أثناء قيامها بنشر الغسيل غرب الإسكندرية، فيما قفز خطيبها خلفها حزنا عليها بعد أن أصابته حالة هياج عصبي.

وأفادت التحريات بأن “الفتاة تدعى شيماء م. كانت تقوم بنشر الغسيل واختل توازنها وسقطت من أعلى الطابق السابع. فيما لحق بها خطيبها محمود الذي أصيب بحالة عصبية شديد .وألقى بنفسه من أعلى سطح العقار، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالته حرجة”.

وذكرت مصادر أمنية، أنه فارق الحياة بعد فشل محاولات إنقاذه في المستشفى.

كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة على أن يعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات لمعرفة إذا ما كان وراء الحادث شبهة جنائية من عدمه.

جي بي سي نيوز

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