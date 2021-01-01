الجزائر تُمدِّد إجراءات الحجر الجزئي في 29 ولاية لمدة 15 يومًا

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سجلت 299 إصابة جديدة بكورونا وخمس حالات وفاة

أعلنت الحكومة الجزائرية تمديد إجراءات الحجر المنزلي الجزئي لـ 15 يومًا ابتداءً من غد.

وأشارت الحكومة في بيان اليوم إلى أن تدابير الحجر الجزئي ستُطبَّق من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، على 29 محافظة من بينها الجزائر العاصمة.

فيما سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 299 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 99610 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى تسجيل خمس حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2756 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 272 مريضًا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 67127 حالةً.الجزائر فيروس كورونا الجديد