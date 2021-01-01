أخبار عاجلة

8 الصبح - مع "أسماء يوسف وآية جمال الدين" | الثلاثاء 5/1/2021 | الحلقة الكاملة -
8 الصبح - فقرة خاصة مع د.هاني الناظر عن العادات الشائعة التي تضر بالبشرة والجلد وكيف نتجنبها؟ -
8 الصبح - الفقرة الفنية الأسبوعية مع ”أحمد صلاح“ بتاريخ 5-1-2021 -
8 الصبح - هاتفياً/ الفنانة مايا نصري تكشف تفاصيل فيلم ”ريما“ -
8 الصبح - كواليس تحضير ديو جديد يجمع مدين ومحمد جمعة -
أبرزها فرحة طفل.. شاهد فيديوهات أفراح الخليجيين بفتح الحدود -
"الخطوط" توفر نصف مليون مقعد خلال إجازة منتصف العام الدراسي -
"مرور جدة" يضبط قائد مركبةٍ مارَسَ التفحيط وصدَم سيارتين -
لقاء الأشقاء.. أمير دولة قطر يعانق ولي العهد لدى وصوله مطار العلا -
بث مباشر| قادة الخليج يتوافدون لحضور قمة "لم الشمل" بالسعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ماكرون: تأثير كورونا الشديد على فرنسا سيستمر لبضعة اشهر

Print
ماكرون: تأثير كورونا الشديد على فرنسا سيستمر لبضعة اشهر ماكرون: تأثير كورونا الشديد على فرنسا سيستمر لبضعة اشهر

مصراوي Masrawy

12:04 ص الجمعة 01 يناير 2021

باريس - (د ب أ):

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن سيستمر في التأثير على البلاد لبضعة أشهر حتى يتم تكثيف التطعيمات، وتعهد بأن الأزمة لن تمنع من متابعة الإصلاحات الاقتصادية والأمنية والبيئية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ماكرون اليوم الخميس في كلمة ألقاها في ليلة رأس السنة: "الأشهر القليلة الأولى من العام ستكون صعبة، وسيظل الوباء يؤثر بشدة على حياة بلدنا حتى الربيع على الأقل".

وذكر الرئيس إن فرنسا سترتقي إلى مستوى التحدي وستواصل الإصلاحات لحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز الأمن، ومكافأة المجدين في العمل، ومكافحة التمييز.

ويحتاج ماكرون، قبل ستة عشر شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى تحقيق التوازن الصحيح بين حماية الناس من فيروس أودى بحياة أكثر من 64 ألف شخص في البلاد، وإعادة تنشيط الاقتصاد الذي تقلص بنحو 10 % بسبب الإغلاق وغيره من القيود الرامية للقضاء على الجائحة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. وفاة أمين عام نقابة المحامين

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

محافظتان جديدتان.. وزيرة الصحة تعلن أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

شبكة عيون الإخبارية