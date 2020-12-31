السفن والعائمات في ميناء بورتوفيق تطلق صافراتها احتفالا برأس السنة

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مصراوي Masrawy

السويس – حسام الدين أحمد:

أطلقت السفن والعائمات البحرية على أرصفة ميناء بورتوفيق صافرتها احتفالا بالعام الميلادي الجديد 2021، وذلك في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس.

واستمرت الصافرات من التاسعة حتى 9.20 مساءا، وشاركت القاطرات ولنشات الإرشاد الملاحي في المشهد الاحتفالي، مع إطلاق القاطرات نوافير المياه لا سيما على الرصيف الشرقي للميناء.

ويقع ميناء بورتوفيق غرب المدخل الجنوبي لقناة السويس، ويعتبر متاخما لها، ويمثل جزء كبير من الضاحية السكنية التي تحمل اسم الميناء شرق حي السويس، ويستقبل السفن الوافدة من جنوب وجنوب شرق آسيا ودول الخليج العربي والدول العربية الواقعة في جنوب وشرق قارة أفريقيا.