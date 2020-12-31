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الرئيس مهنئا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون حافلا بالخير والعطاء

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الرئيس السيسي مهنئا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون حافلا بالخير والعطاء الرئيس مهنئا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون حافلا بالخير والعطاء

مصراوي Masrawy

09:52 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الرئيس عبدالفتاح ، الشعب المصري والأمة العربية، بحلول العام الميلادي الجديد.

وقال الرئيس السيسي، في منشور له على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، الخميس":" أھنئ الشعب المصري والأمة العربیة، بمناسبة حلول العام المیلادي الجدید، الذي نبدأ فیه صفحة جدیدة من صفحات العمل والبناء والتحدي".

وأضاف الرئيس السيسي:"إنني أنتھز ھذه المناسبة وأدعو الله عز وجل أن یكون ھذا العام حافلا بالخیر والعطاء، والمزید من السداد والتوفیق لكل ید تضع حجرا لبناء المستقبل، وكل عین ساھرة على حمایة أمن الوطن، كل عام وأنتم بخیر".

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