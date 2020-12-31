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"الزراعة": حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات على الاعتماد الدولي للأيزو

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"الزراعة": حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات على الاعتماد الدولي للأيزو "الزراعة": حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات على الاعتماد الدولي للأيزو

مصراوي Masrawy

09:31 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، على اعتماد الأيزو من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك).

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن ذلك يعد الاعتماد الثاني الذي يحصل عليه المعمل خلال الشهور الثلاثة الاخيرة، لافتة إلى أن ذلك يؤكد جودة الخدمات المختلفة التي يقدمها المعمل، في إطار دعم وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم اعتماد المعمل وطرق التحليل الجديدة، وقام خبراء المجلس الوطني للاعتماد بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل الإعتماد بكفاءة.

وأشارت "عبداللاه"، إلى أن هذا الاعتماد يأتي بعد اجتياز المعمل للاعتماد الدولي الأيزو (17025/2017 ) من هيئة الإعتماد الفنلندية FINAS للعام الخامس والعشرون على التوالي في أكتوبر الماضي من فنلندا والتي تخطاها بكفاءة، موضحة ان هذه الاعتمادات تأتي تزامناً مع احتفال المعمل باليوبيل الفضي لإنشاءه.

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