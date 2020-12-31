"تعليم أسوان" تحصد 3 مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقات الكاريكاتير

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أسوان – إيهاب عمران:

حصدت مديرية التربية والتعليم بأسوان، 3 مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقات الكاريكاتير اونلاين للعام الدراسى 2020/2021.

وقال الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن الطالبة رغد أحمد فتحى بمدرسة عزيز ابراهيم الاعدادية بنات بادارة أسوان التعليمية فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، بينما فازت الطالبة نورسينى احمد جمال بمدرسة طه محمد صالح الإبتدائية بإدارة دراو التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، وفازت الطالبة هاجر عبد المنعم محمد بمدرسة مصنع السكر الابتدائية بادارة ادفو التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.

ووجه وكيل الوزارة التهنئة للطالبات الفائزات، ولمديرى المدارس الفائزة والسادة موجهي الصحافة المدرسية، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه المشاركين فى تصفيات الجمهورية بمختلف الأنشطة والمسابقات.